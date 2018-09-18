“Большой договор”: прощайте, Ельцин и Кучма?

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией: Петр Порошенко остановил его действие своим указом, но парламент Украины должен одобрить это решение. Почему ни украинская, ни российская сторона до сих пор не аннулировали договор 25-летней давности, который давно не соответствует реальности?

Сколько раз украинские политики пытались начать расторжение договора, и почему он до сих пор легитимен? Почему Украина не обратилась в международные судебные инстанции?

Как могут действовать статьи договора о нерушимости границ после аннексии Крыма и о защите прав граждан в условиях политического преследования крымских татар? Что делать с казусом Сенцова и других политзаключенных?

Выгодно или невыгодно обеим сторонам делать вид, что договор по-прежнему работает?

В студии Роман Цимбалюк, специальный корреспондент агентства УНИАН в Москве; на связи по скайпу и телефону корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Иваненко; политолог, шеф-редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов (Киев); депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев (Киев); политолог Андрей Окара (Москва); политик Андрей Свинцов, ЛДПР (Москва).

Ведет программу Елена Фанайлова.

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