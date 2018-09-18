Путин выполнил просьбу Кадырова, передав Чечне нефтяную компанию

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни грозненского ОАО "Чеченнефтехимпром". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До этого компания находилась в федеральной собственности – ей управляла "Роснефть" на правах аренды. Путин поручил правительству в течение двух месяцев обеспечить передачу актива Чеченской республике.

В декабре 2015 года глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Путина передать региону "Чеченнефтехимпром". В письме президенту Кадыров указывал, что передача не ущемит интересов "Роснефти".

Агентство "Интерфакс" сообщает, что в распоряжении "Чеченнефтехимпрома" около тысячи нефтяных скважин, четыре нефтебазы и больше 500 километров нефте- и газопроводов.