В ЕС добиваются освобождения Сенцова по гуманитарным соображениям

Дело украинского режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая продолжает голодовку в российской колонии, необходимо пересмотреть из гуманитарных соображений и с учетом международных обязательств России в вопросах прав человека. С таким призывом к министру юстиции России Александру Коновалову обратилась глава комиссии ЕС по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенстваВера Юрова.

Она также просит Москву допустить к Сенцову представителей украинских властей, включая омбудсмена, и независимую команду врачей. Они должны убедиться, что отношение к украинскому заключенному в российской колониисоответствует рекомендациям Европейского суда по правам человека, считает Юрова.

Накануне Верховная Рада Украины выдвинула Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. За постановление проголосовали 245 депутатов из 450.

Украинский режиссер осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца". Адвокаты и родные серьезно обеспокоены состоянием здоровья украинского режиссера.

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры, правозащитники и лидеры стран Запада.