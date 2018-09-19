Глава Danske Bank ушел в отставку из-за отмывания денег из России

Глава Danske Bank Томас Борген объявил об уходе в отставку в связи со скандалом из-за отмывания денег из России и бывшего СССР в эстонском отделении банка. Об этом сообщает Bloomberg.

В начале сентября Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла "ошеломительная сумма" – до 30 миллиардов долларов, принадлежащих гражданам России и стран СНГ. Позже стало известно, что датские власти проверяют сделки, совершенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.

Ранее ряд СМИ и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на доклад осведомителя банка сообщили, что двоюродный брат президента России Игорь Путин предположительно отмывал деньги через эстонское отделение Danske Bank. Осведомитель считает, что отделение сотрудничает с компанией, которая принадлежит в том числе "семье Путина и ФСБ".

Летом этого года иск против Danske Bank подал основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Он считает, что эстонское подразделение Danske Bank было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл умерший в московском СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский.

В настоящее время власти США ведут расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank по подозрениям в масштабном отмывании денег из России и бывших советских республик.