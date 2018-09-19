Число жертв урагана "Флоренс" возросло до 35, есть последствия для экологии

Жертвами урагана "Флоренс" на юго-восточном побережье США стали 35 человек. Губернатор штата Северная Каролина Рой Купер призвал людей не возвращаться в свои дома до ликвидации последствий стихии. Как сообщает медиакорпорация Би-би-си, уровень воды в реках продолжает расти из-за продолжительных ливней.

Масштабные наводнения привели к затоплению ферм и химических заводов. Это грозит серьезными последствиями для экологии региона. В пострадавших районах перекрыты сотни автотрасс, что осложняет спасательные работы. Без света остаются более 300 тысяч домов. По данным аналитиков, сумма ущерба превышает 22 миллиарда долларов.

Ураган "Флоренс" достиг юго-восточного побережья США на прошлой неделе. В настоящее время он ослаб до категории посттропического циклона. Скорость ветра уменьшилась почти в четыре раза.