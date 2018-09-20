Священная война Трампа. США против китайских товаров

Столовые приборы, велосипеды, системы сигнализации в квартирах, чемоданы и дорожные сумки – этот набор предметов объединяет одно: все они (и многие другие) вошли в список китайских товаров, пошлины на ввоз которых в США решением президента Дональда Трампа повышены. Это уже третий раунд торговой войны двух стран, последствия которой могут затронуть всю мировую экономику.

На сей раз Вашингтон ввел 10-процентный тариф на китайскую продукцию стоимостью 200 миллиардов долларов. Дональд Трамп заявил при этом, что на очереди список товаров на еще 267 миллиардов – на случай, если Китай примет ответные меры. Повысить тарифы на ввозимую американскую продукцию власти КНР действительно пообещали, хоть и на более скромную сумму – 60 миллиардов долларов. Если угрозы Трампа будут приведены в исполнение, всего рост импортных тарифов может затронуть китайскую продукцию на сумму свыше 500 миллиардов.

Что сделал Дональд Трамп?

В понедельник администрация Трампа объявила о повышении с 24 сентября импортных тарифов на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Величина тарифов – 10 процентов, но в 2019 году они могут возрасти до 25 процентов. Из первоначального списка товаров, подлежащих обложению новыми тарифами, исключены велосипедные шлемы и другие предметы, связанные с обеспечением безопасности детей. Кроме того, в список не вошла электронная продукция, чьи производственные цепочки сильно зависят от китайских поставщиков – например, фитнес-браслеты американских марок Apple и Fitbit.

Этим летом Вашингтон уже повышал тарифы на товары из Китая: 25-процентная пошлина была введена на более чем 800 наименований продукции, включая автомобили, на сумму в 50 миллиардов долларов. Китай ответил введением таких же тарифов на 659 товаров американского производства на ту же самую сумму.

После того как вступит в силу нынешнее решение Вашингтона, тарифные ограничения затронут почти половину американского импорта из Китая, объем которого составляет 506 миллиардов долларов.

Зачем он это сделал?

Вашингтон давно жалуется на несправедливость торговой политики Китая.

​Китай многие годы пользовался выгодами в торговле с Соединенными Штатами. Им известно, что я единственный, кто знает, как это остановить. Если под удар попадут наши фермеры, владельцы ранчо и/или промышленные рабочие, Китай ждет крупное и быстрое экономическое возмездие!

Американские представители указывают на официальную программу экономического развития КНР – план "Made in China 2025". Он предусматривает создание собственных компаний-производителей в таких отраслях, как информационные технологии, робототехника, производство электромобилей, аэрокосмической техники, биофармацевтика.

США утверждают, что Китай ведет политику вытеснения американских фирм со своего рынка. По данным американского министерства торговли, китайская тактика в этой области разнообразна: от давления на американские фирмы, работающие в КНР, с целью заставить их "делиться" технологиями, до промышленного шпионажа и откровенного воровства.

Китай ждет крупное и быстрое экономическое возмездие!

В то же время намерения Пекина максимально опираться на собственные силы стимулируют такие события, как недавний фактический крах ZTE Corporation – одной из крупнейших китайских компаний, работающих в сфере телекоммуникаций. Она находится на грани закрытия после того, как США ввели семилетний запрет на продажу этой фирме технологических компонентов. ZTE, признанная виновной в недобросовестной конкуренции, вынуждена была заплатить штраф в 1 миллиард долларов и сменить почти весь топ-менеджмент. Как отмечает в интервью агентству Associated Press экономический аналитик Citigroup Лю Ганьлю, "китайские лидеры признают, что у страны серьезный дефицит важнейших технологий, а потому реализация плана "Made in China 2025" признана приоритетной целью".

Как реагирует Китай?

Министерство торговли КНР уже заявило о намерении "защищать наши законные права и интересы в соответствии с международными соглашениями о свободе торговли". В августе Пекин обнародовал новый список американской продукции на сумму 60 миллиардов долларов – от сжиженного газа до некоторых моделей авиационной техники. Импортные тарифы на них могут быть повышены, если новые распоряжения президента Трампа вступят в силу.

Однако эксперты полагают, что Китай и США в данном случае находятся в неравном положении, поскольку объемы китайского экспорта в Соединенные Штаты значительно превышают товаропоток, идущий в противоположном направлении. По словам Питера Мориси, профессора экономики из университета штата Мэриленд, предыдущие раунды торговой войны, устроенной Вашингтоном, пока не нанесли Китаю серьезного ущерба. "У китайских властей есть возможности ответа на одобренные Трампом меры, – говорит Мориси в интервью Радио Свобода. – Они могут, скажем, изменить курс своей валюты. Первый раунд американских торговых санкций включил в себя введение 25-процентного тарифа, и это не нанесло серьезного ущерба экономике Китая. Сейчас предполагается начать с тарифа в 10 процентов, так что на данный момент Пекин может не беспокоиться".

На данный момент Пекин может не беспокоиться

Впрочем, не все эксперты столь оптимистичны. Агентство Рейтер приводит мнение аналитиков Oxford Economics, которые не исключают, что в будущем году торговая война с США уже начнет сказываться на экономике Китая, чей годовой рост может упасть ниже 6%. (Во втором квартале этого года ВВП КНР вырос на 6,7 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего). Это совсем не катастрофа, но для Китая, известного очень высокими темпами экономического роста, это серьезное снижение. Тем временем глава правительства КНР Ли Кецян заявил, что его страна не намерена вовлекаться в "конкурентную девальвацию валюты", то есть наперегонки с экономическими соперниками обесценивать свою денежную единицу для стимулирования экспорта.

На ком это отразится?

Предполагается, что одними из главных жертв торговой войны между США и Китаем станут американские производители соевых бобов, а также те компании, которые производят запчасти или компоненты для конечной продукции, изготовляемой в Китае и попавшей в "списки Трампа". Чем дольше продлится этот конфликт, тем сильнее может быть негативный эффект для американской экономики, предупреждают аналитики Merrill Lynch. По их мнению, нарушение существующих производственных связей и цепочек подорвет доверие к бизнесу в ряде отраслей и даже может "подтолкнуть экономику к полномасштабной рецессии".

Эксперты Oxford Economics в своей аналитической записке отмечают: "Вероятность деэскалации конфликта увеличится с течением времени – по мере того, как начнет ощущаться воздействие [торговой войны] на экономику США. Это сделает администрацию Трампа менее воинственной. В то же время и Китай придет к пониманию того, что его дальнейшая интеграция в мировую экономику будет затруднена без ряда уступок и изменений, касающихся его специфической экономической модели".

Похоже, в конфликт втягиваются и другие глобальные игроки. Торговая палата Европейского союза (EUCC) 18 сентября выступила с заявлением, в котором предупреждает, что экономический конфликт между США и Китаем наносит ущерб европейским компаниям, нарушая международные производственные связи. 54 процента участников проведенного EUCC опроса заявили о своем негативном отношении к новым тарифам, введенным США. 43 процента придерживаются такого же мнения о китайских тарифах. "Влияние американо-китайской торговой войны на европейские компании – значительное и однозначно негативное", – считает глава EUCC Матс Харборн.

Что будет дальше?

Издание South China Morning Post сообщило, что Китай намерен направить в Вашингтон делегацию для участия в новом раунде торговых переговоров. Однако на данный момент немногие эксперты ожидают уступок от той или иной стороны. Американская торговая палата в Китае призвала Вашингтон и Пекин договориться об условиях окончания торговой войны. Тем не менее, по словам главы этой организации Уильяма Зарита, "вопреки представлениям, бытующим в Вашингтоне, Китай может и будет упираться. Мы пессимистичны относительно возможности разрешения конфликта в ближайшее время".

Такая тактика с Китаем не работает

А вот мнение Фан Синхая, заместителя председателя Комиссии по ценным бумагам КНР: "Президент Трамп – бизнесмен с тяжелой рукой, он старается оказать давление на Китай, чтобы добиться уступок. Но я думаю, что такая тактика с Китаем не работает".

Питер Мориси из Мэрилендского университета ожидает патовой ситуации. Но, по его словам, в итоге тарифная политика администрации Трампа не сработает: "Одним из преимуществ Трампа является его непредсказуемость. Но в случае с тарифами он говорит Китаю о своих планах, предоставляя Пекину тем самым время для размышления и подготовки ответной реакции. Постепенность, поэтапное повышение тарифов не сработает".