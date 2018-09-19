ФСИН не сможет в ближайшее время оснастить колонии видеокамерами

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый сообщил, что на оснащение видеорегистраторами сотрудников колоний и следственных изоляторов ведомству потребуется более 16 миллиардов рублей из бюджета.

Такие цифры Рудый озвучил на заседании Совета по правам человека при президенте России.

Полмиллиарда рублей, по словам замдиректора, потребуется на 28 тысяч переносных видеорегистраторов для всех сотрудников ФСИН, еще миллиард – на 34 тысячи камер видеонаблюдения в помещениях, и около 15 миллиардов уйдет на то, чтобы технически реализовать увеличение сроков хранения отснятых видеоматериалов. Кроме того, потребуется увеличить штат ФСИН, так как нагрузка на операторов наблюдения значительно возрастет.

В связи с этим Рудый заявил, что в среднесрочной перспективе осуществить это невозможно.

Ранее другой замдиректора ФСИН, Валерий Максименко, пообещал, что в колониях и СИЗО не останется ни одного помещения, не снабженного камерами видеонаблюдения, до конца этого года. Он также заявил, что новые видеорегистраторы, которыми ФСИН оснастит всех своих сотрудников, нельзя будет "ни отключить, ни перемотать, ни вырезать ничего из записи".

В среду ФСИН распространила информацию, что публикация видео пыток заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова, после которой началась тотальная проверка исправительных учреждений, стала возможна благодаря "воровству" одного из осужденных. "Для ФСИН это в определенной степени хорошо", – заключили в ведомстве.