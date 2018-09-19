Осужденный Макаров, рассказавший о пытках, выйдет на волю раньше

Заключенному ярославской колонии Евгению Макарову, рассказавшему о пытках, сократили срок заключения по закону "день за полтора". Он выйдет на свободу через 10 дней, передает фонд "Общественный вердикт" со ссылкой на решение суда.

Правозащитники также сообщают, что возбуждено новое уголовное дело о применении к Макарову пыток в ярославской колонии. Речь идет об избиении осужденного в декабре 2017 года, когда его только доставили в место лишения свободы. По данным "Общественного вердикта", администрация колонии намеренно скрывала случившееся.

20 июля "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. Публикация появилась благодаря адвокату Макарова – юристу фонда "Общественный вердикт" Ирине Бирюковой. Заявив об угрозах в свой адрес со стороны сотрудников ФСИН, она обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи, после чего покинула Россию. ​

Следственный комитет отказал Бирюковой в защите, посчитав ее опасения безосновательными.

После публикации видео СК возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия". На данный момент по этому делу арестованы 12 сотрудников ярославской колонии, в том числе замначальника по воспитательной работе.

Позднее фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК №1. На нем сотрудники ФСИН, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые лица, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками. По факту нового видео СК также возбудил уголовное дело, арестовав еще двух сотрудников колонии.