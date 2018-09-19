Солдат, отсудивший у Минобороны 1 млн рублей, не получил деньги

Житель поселка Черемухово Свердловской области, отсудивший 1 миллион рублей у Министерства обороны России за инвалидность, полученную во время прохождения службы, уже пять месяцев не может получить полагающиеся ему деньги.

В марте прошлого года Вячеслав Красноперов обратился в прокуратуру Североуральска, которая признала, что он стал инвалидом первой группы в результате военной травмы. Также прокуратура признала, что после "множества сложнейших медицинских операций" пострадавший "может передвигаться только с помощью инвалидной коляски" и "нуждается в постоянном уходе".

20 декабря 2017 года Североуральский городской суд, основываясь на итогах прокурорской проверки, взыскал с Министерства обороны России миллион рублей в пользу Красноперова. 25 апреля этого года Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию Минобороны, оставил это решение без изменений, после чего оно вступило в силу.

Тем не менее, как сообщил в среду адвокат потерпевшего Юрий Широкий, отсуженные деньги Красноперов так и не получил. Из казначейства Министерства обороны, которое должно было выплатить компенсацию, ему предложили обратиться в Министерство финансов, а в службе судебных приставов Североуральска – связаться с судебными приставами Москвы.