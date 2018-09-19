Штраф за акцию на Красной площади

Суд в Москве в среду оштрафовал политика Леонида Гозмана и правозащитника Сергея Шарова-Делоне на 20 тысяч рублей каждого за участие в акции в память о "Демонстрации семерых". Они пытались развернуть на Красной площади плакат "За вашу и нашу свободу". Анне Красовицкой, задержанной на той же акции, назначили штраф в размере 15 тысяч рублей. Красовицкая – внучка участницы "Демонстрации семерых" Натальи Горбаневской. Всех троих задержали 25 августа, в 50-ю годовщину "Демонстрации семерых", участники которой вышли на Лобное место 25 августа 1968 года в знак протеста против подавления Пражской весны.