СМИ: британские консерваторы планируют отставку Терезы Мэй

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй могут отправить в отставку соратники по Консервативной партии. Об этом говорится в служебной записке Тори, попавшей в распоряжение журналистов газеты The Telegraph.

Утверждается, что парламентская группа Консервативной партии предложит Мэй по собственному желанию уйти со своей должности после марта следующего года – на этот период намечен выход Британии из Евросоюза. Коллеги Мэй недовольны её позицией по Брекзиту – её осуждают за планы оставить Соединённое Королевство в зоне свободной торговли с ЕС после выхода из Еврозоны.

В служебной записке также перечислены возможные кандидаты на пост главы британского правительства. Среди них – бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, нынешний глава МИД Джереми Хант, а также экс-министр внутренних дел Эмбер Радд.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период. Евроскептики настаивают на выходе из Европейского единого рынка, Таможенного союза ЕС, а также прекращении действия юрисдикции Суда Евросоюза на территории Соединённого Королевства.

В июле британское правительство представило проект соглашения о выходе из ЕС, согласно которому страна продолжит следовать стандартам ЕС в ряде экономических областей и получит право на неограниченную торговлю сельскохозяйственными товарами на Европейском едином рынке. Евроскептики раскритиковали его как слишком "мягкий" и невыгодный.

Решение о прекращении членства Британии в ЕС принято в результате референдума, который состоялся 23 июня 2016 года. Тогда за выход страны из Евросоюза проголосовали почти 52 процента британцев.