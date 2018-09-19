Участница Pussy Riot: Верзилов расследовал гибель журналистов в ЦАР

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова подтвердила информацию о том, что ее соратник Петр Верзилов перед отравлением получил отчет о расследовании гибели российских журналистов Центральноафриканской Республике.

Толоконникова заявила телеканалу "Дождь", что Верзилов лично написал ей об этом за день до того, как попал в реанимацию. По словам участницы Pussy Riot, отчет о расследовании в настоящее время остается у Верзилова в телефоне. При этом она отметила, что автор документа уже отказался от продолжения работы над расследованием.

Толоконникова предполагает, что российские спецслужбы могли отравить Верзилова именно из-за расследования в ЦАР. Она также допускает, что произошедшее связано и с акцией Pussy Riot в защиту политзаключенных во время финала чемпионата мира по футболу в России.

В конце июля в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они снимали фильм о российской "частной военной компании Вагнера". Ее связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, близким другом президента России.

Ранее о том, что Верзилов перед отравлением занимался расследованием гибели российских журналистов со ссылкой на неназванные источники сообщила "Новая газета". Верзилов был другом одного из погибших – режиссера Александра Расторгуева.

11 сентября Верзилов попал в реанимацию. Он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Позднее его доставили из Москвы на лечение в Берлин. Через несколько дней врачи берлинской клиники сообщили, что наиболее вероятной причиной состояние здоровья Верзилова является отравление неким химическим веществом.