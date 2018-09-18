В день своего предполагаемого отравления участник Pussy Riot Петр Верзилов должен был получить от иностранных специалистов финальный отчет о расследовании гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на собственные информированные источники.

По данным собеседников издания, Верзилов дружил с убитым ЦАР документалистом Александром Расторгуевым и сам должен был участвовать в проекте Центра управления расследованиями (ЦУР). Он не смог этого сделать, так как принял участие в акции в поддержку политзаключенных во время Чемпионата мира по футболу.

"Новая" пишет, что Петр Верзилов нашел иностранных специалистов, работавших в районе, где убили журналистов. Он также смог получить финансирование для их работы.

Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве 11 сентября, когда он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Это произошло вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело в отношении его девушки – Вероники Никульшиной. 15 сентября Верзилова отправили на лечение в Берлин. Близкие активиста считают, что его могли отравить. К этой версии также склоняются врачи берлинской клиники.

В конце июля в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они снимали для созданного Михаилом Ходорковским Центра управления расследования фильм о российской "частной военной компании Вагнера". Ее связывают с близким другом президента России Владимира Путина бизнесменом Евгением Пригожиным.

Свои расследования гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко ведут российские власти, связанное с Пригожиным "Федеральное агентство новостей" и структуры Ходорковского. Финансировать Центр управления расследованиями бывший глава ЮКОСа прекратил. Как отметил Ходорковский, уже есть основания полагать, что группа стала жертвой спланированной операции.