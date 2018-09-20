Краснодар: жертвам пыток в колонии присудили 4,5 млн рублей

Суд в Краснодаре в четверг утвердил компенсацию в размере четырех с половиной миллионов рублей для пострадавших от пыток в Белореченской воспитательной колонии для несовершеннолетних. Об этом сообщает адвокат Андрей Сабинин, сотрудничающий с организацией "Зона права".

Компенсацию выплатит Министерство финансов России. Два миллиона рублей получит мать погибшего от пыток Виталия Попа. Миллион присужден несовершеннолетнему подростку, пострадавшему от пыток. Ещё по 500 тысяч рублей получат трое других несовершеннолетних осужденных, которых избивали сотрудники колонии.

В ноябре 2015 года сотрудники Белореченской воспитательной колонии устроили так называемую "прописку" новоприбывшим осужденным, жестоко избив их. Пятеро подростков получили травы, 16-летний Виталий Поп был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и через несколько дней скончался. В 2017 году суд приговорил десятерых сотрудников воспитательной колонии к срокам от двух с половиной до одиннадцати лет лишения свободы. Организатором избиения подростков в материалах дела был назван бывший начальник колонии Владислав Иванов.