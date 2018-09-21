В Екатеринбурге освободили из-под ареста активистку с эпилепсией

Суд в Екатеринбурге в пятницу освободил из-под ареста волонтера местного штаба Навального Ирину Норман, которая страдает эпилепсией. Решение приняла та же судья, которая ранее назначила активистке арест, передает "Новая Газета".

Накануне Европейский суд по правам человека запросил у российских властей документы о состоянии здоровья Норман и потребовал предоставить информацию о том, имеет ли она доступ к лечению.

12 сентября суд арестовал Ирину Норман за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия. При этом судья, которая назначила ей 15 суток, заявила, что если бы у девушки не было заболевания, ей бы грозил месяц ареста.

14 сентября состояние здоровья арестованной активистки резко ухудшилось, ее пришлось госпитализировать, однако той же ночью ее вернули в спецприемник. Его администрация также отказалась назначить Норман медицинское освидетельствование. О нем просила сама арестованная, чтобы документально доказать, что ей требуются лекарства и специальный режим.