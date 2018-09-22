В Забайкалье на директора рудника завели дело о невыплате зарплат

В Забайкалье возбудили уголовное дело в отношении директора Дарасунского рудника. Егора Маркова обвиняют в невыплате зарплаты, ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей следствия.

24 июля почти 100 шахтеров Дарасунского золотодобывающего рудника объявили голодовку. Это произошло после того, как владелец рудника пригрозил отключить в шахте электричество и затопить ее. В этот же день прокуратура возбудила административное дело по факту задержки зарплаты рабочим.

Общая сумма задолженности на тот момент составила почти 35 миллионов рублей.