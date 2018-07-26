В Забайкалье госпитализированы 10 голодающих шахтеров

В Забайкальском крае госпитализированы 10 шахтеров Дарасунского рудника, которые ранее объявили голодовку. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии". По данным издания, несмотря на ухудшение состояния здоровья, горняки не собирается прекращать акцию протеста.

24 июля почти 100 шахтеров Дарасунского золотодобывающего рудника объявили голодовку. Это произошло после того, как владелец рудника пригрозил отключить в шахте электричество и затопить ее. В этот же день прокуратура возбудила административное дело по факту задержки зарплаты рабочим. Общая сумма задолженности составляет почти 35 миллионов рублей.

Протесты шахтеров в Забайкалье продолжаются уже больше года.