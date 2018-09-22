"Фонтанка" нашла еще нескольких "сотрудников военной разведки"

"Фонтанка" нашла еще нескольких россиян, у которых номера заграничных паспортов схожи с теми, что указаны в документах Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в Британии в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным журналистов, речь идет о мужчинах с фамилиями Крымский, Андреев, Потемкин и Поляков. Номера их паспортов отличаются всего несколькими цифрами. Кроме этого, все они указали своим местом жительства Хорошевское шоссе, 76 Б. По этому адресу в Москве находится штаб-квартира Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ – прим.) Минобороны России.

Ранее о том, что по номерам заграничных паспортов можно вычислить агентов российской военной разведки, сообщило издание The Insider, которое совместно с группой Bellingcat расследует факты, связанные с Петровым и Бошировым.

Номера их загранпаспортов практически идентичны и различаются одной цифрой. При этом на номера их документов очень похож номер паспорта одного из ранее засвеченных сотрудников российской военной разведки Эдуарда Широкова (Шишмакова).

"Судя по всему, сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии – а если это так, то любой желающий, получив доступ к базе паспортов, может выявить всех сотрудников Главного управления Генштаба", – отмечает The Insider.

Британия считает Петрова и Боширова сотрудниками военной разведки России и обвиняет их в применении боевого яда "Новичок" в Солсбери. Сами россияне называют себя туристами.