Полетели "черные лебеди"?

Сводка событий за неделю. За разоблачение коррупции при закупках для Нацгвардии генерал Виктор Золотов публично грозит мордобоем Алексею Навальному. Глава РПЦ-МП вступает в конфронтацию с Вселенским патриархом на украинском поле. В связи с делом об отравлении в Солсбери по приказу Путина подозреваемые в этом преступлении "Петров" и "Баширов" появляются на телеэкране RT и несут очевидную околесицу.

В Приморье, чтобы не допустить поражения губернатора-единоросса, переписывают протоколы и объявляют о его победе. После акций протеста в поддержку победителя коммуниста Андрея Тарасенко ЦИК рекомендует Приморскому избиркому признать выборы недействительными. Фактически так отнимают победу у выигравшего выборы в Приморье кандидата КПРФ. Господин Песков, от имени Путина, это одобряет. Мол, власти за честные выборы. Хотя для честных выборов надо было отменить результаты на двух десятках участках с массовой переделкой протоколов и признать победу Ищенко. Не могут. Будут новые выборы устраивать. Возможно, с новым кандидатом от власти.

Вся эта череда скандалов создает картину серийных катастрофических провалов режима Путина. Что происходит с системой власти в России? Обсуждаем с политологом Станиславом Белковским и политиком Леонидом Гозманом.

Ведет передачу Михаил Соколов.