"Голос 60+", или Пенсионная песня о главном

Вообще-то я не собиралась смотреть это шоу –​ "Голос 60+". Хотя в принципе сам по себе формат мне нравится. Мне не хотелось смотреть этот "пожилой "Голос", когда люди почему-то очень отдельной возрастной резервации должны были показать, что они еще ого-го! – способны на многое.

И тут вмешался случай. Увидела на ютьюбе у Юрия Дудя интервью с ведущим “Голоса” Дмитрием Нагиевым, который неожиданно ярко (для шоумена) проявил свою политическую позицию по части застоя власти в РФ.

​Одновременно он критически отзывался о пенсионной реформе и оппонировал тем скептикам, которые утверждали, что новый формат – "Голос 60+" – Первый канал запускал ровно в рамках ее пропагандистского обеспечения.

И вот Нагиев говорил, что это не мы, это голландцы, у которых Первый канал просто выкупил права на этот формат, и совпадение его выхода в эфир с пенсионной эпопеей – чистой воды случайность.

И в самом деле, голландская компания Talpa Production, у которой Первый купил права на этот "Голос 60+" (как впрочем и на обычный "Голос", и на "Голос.Дети"), этот формат заявила еще весной, и едва ли его запуск был спровоцирован готовящейся в РФ пенсионной реформой, если не предположить, что какой-нибудь условный Тимченко, который раньше всех узнал о замысле своего друга Путина, заплатил голландцам, чтобы они запустили такой формат, чтобы мы его быстренько перекупили и сказали: при чем тут наша реформа, это все голландцы!

Вот не будем параноиками и все-таки договоримся, что голландская компания выпустила этот формат почти одновременно с российской реформой по чистому совпадению. Другое дело, что Первому каналу никто не выкручивал же руки, чтобы они немедленно выкупали именно этот специфический "Голос". Но Россия (в лице Первого канала) оказалась первой страной, которая купила и запустила "Голос 60+", а он – по совпадению или нет – оказался сильно в кассу всей кампании по продвижению идеи, что люди после 60 те еще живчики.

Короче говоря. Я села все это смотреть (вернусь к началу) из внезапно возникшего уважения к внезапно проявившейся гражданской позиции щоумена Д. Нагиева. Вот села. Сразу настроившись на то, что, наверное, эти пенсионеры будут петь и плясать рок-н-ролл и все будут умиляться и говорить, какой молодец. Ему под 80, а он поет и танцует рок-н-ролл. И поначалу все так и получилось. Первый же мужчина пенсионного возраста спел и сплясал рок-н-ролл, и все жюри умилилось, и его забрали в команду.

Вторая дама уже спокойно, красиво, каким-то достаточно молодым голосом спела что-то из Глена Миллера, и тут мне вдруг стало за них обидно. Если бы это был нормальный "Голос", без возрастного ценза, вот жюри, которое слушает их вслепую, могло даже подумать, что это молодая женщина так красиво стилизует голос под ретро. Они поворачиваются – а тут сюрприз. Ей 70! Или потом дальше там был такой бодрый дядька, пел "Вечерний звон" контртенором. Ну, что ему не идти на равных с молодыми? Ну, развернулись к нему члены жюри. А он да, не мальчик. Ну, здорово же! Сюрприз.

На них грустно смотреть. Их грустно слушать

А тут для них вообще никаких сюрпризов. К кому ни повернешься – тот дедушка. Или бабушка. Это Дима Нагиев одной участнице, которая после выступления, вернувшись к родне, закудахтала что-то типа "ну, как вам ваша бабушка", жестко сказал:

– Вы с этими "бабушками" кончайте. Зрителю все равно, бабушка или дедушка!

Вот правильно. Либо бабушка, либо дедушка. Третьего не дано. Дима, завершая шоу, их еще раз прям припечатал:

– Бабушки и дедушки продолжат бороться за звание лучшего голоса страны!

Ну и вот это еще одна тема. Черт его знает. Может, ей не сильно приятно чувствовать себя бабушкой. Может, она собирается молодиться до ста лет. А ей прямо тычут в нос: бабушка! Бабушка! Ясно, что для подчеркивания главной идеи: мол, она бабушка, а смотрите что вытворяет! Но все равно. Бабушка. И дедушка. Надо было, чтобы голландцы обязали их использовать англоязычную лексику по отношению к этим людям. Senior ladies. Senior gentleman. Все лучше бабушек и дедушек.

Второе. На них, понимаете, грустно смотреть. Их грустно слушать. Вот она очень под 80, но крепенькая, с аккордеоном – она надтреснуто поет "Наш уголок нам никогда не тесен". Потом еще выйдет подтянутый мужчина и протяжно исполнит "Подмосковные вечера". Ну и прочая, и прочая. Они поют либо зарубежную классику, либо непременно что-то советское. Только советское. Вот начиная с жюри, которое вышло и исполнило допотопную антоновскую "Мы вместе с птицами в небо уносимся" до очередного конкурсанта с очередной "Хоть поверьте, хоть проверьте". Ну это как бы закрепление того, что мы знали без этого: современная российская популярная музыка, она еще в колыбели задушена советской. Здесь за советскую держатся как за последнюю имперскую соломинку, вот она, песня, строить и жить помогает, она цементирует нацию, уйдет эта песня – развалится страна. Для молодежи, проживающей в РФ, хотя бы существует современная западная музыка. Для этих только старая советская.

И на эту тягостную мысль накладывается общая тяжесть, которая от них исходит. Они не выглядят нищими, голодными, неухоженными. Дело не в этом. Они, понимаете, они эмоционально какие-то ужасно "наши". В обычном "Голосе" нет этого ощущения. А в пенсионном есть.

Я совершила страшную вещь. По ходу просмотра взяла и включила голландскую версию этого шоу, Voice Senior. Контраст невероятный. Там эти "дедушки" и особенно "бабушки" в мини-юбках и лосинах, они знаете, они просто отрываются по полной. То есть нет ощущения, что там какой-то конкурс, напряжение и прочее. Вот им дали шанс оторваться на широкую аудиторию – они отрываются. Кайфуют. Дурачатся. Там даже неважно, что именно они поют. Важно, что это легко и в собственное удовольствие. Это был такой невероятный контраст, они были настолько раскованные и позитивные, что я, снова переключившись на русский "Голос", ахнула: до чего другие.

– Ну что ты хочешь, мама, – сказала мне дочь, с которой мы все это смотрели вместе. – Какую жизнь те прожили, и какую эти.

Ну вот да. Там они прожили такую жизнь, которая в 60+ для них только начинается. А тут. Понимаете. Тут, согласно статистике, все настолько быстро заканчивается, что все эти диалоги жюри с участниками шоу воспринимаются как черный, очень черный юмор.

– Я рада видеть вас живьем! – говорит 78-летняя конкурсантка четверке жюри (Л. Агутин, Л. Лещенко, В. Меладзе и Пелагея).

– А мы вас! – автоматически реагирует Пелагея, от чего хочется смеяться дурным смехом.

Ну вот да. Реформа под условным девизом "Дожить до пенсии". Шоу под условным названием "Дожить до финала". Все ж таки есть между ними какая-то глубинная связь, у реформы и у этого шоу, как бы ни отпирались от этого все к нему причастные.