Во Франции опубликовано воззвание против семейного насилия

Во Франции 88 известных общественных деятелей, режиссёров и актёров театра и кино, художников обратились к президенту Эммануэлю Макрону с призывом принять меры против домашнего насилия. "Каждые три дня во Франции умирает женщина под ударами своего сожителя", — говорится в обращении, опубликованном в воскресенье, 23 сентября, в газете Le Journal du dimanche (JDD). Среди авторов письма — актрисы Кароль Буке и Ванесса Паради, теннисистка Амели Моресмо, ведущие Мишель Дрюкер и Стефан Берн.



В 2017 году во Франции жертвами семейного насилия стали 123 женщины, 225 тысяч получили травмы и увечья, подчёркивает актриса Мюриель Робен, по чьей инициативе был составлен манифест, названный "Спасем тех, кто еще живы".



Составители требуют, чтобы борьба с семейным насилием была объявлена в 2018 году общенациональной задачей». Пока что, утверждают они, «царит оглушительное молчание».



Среди конкретных требований авторов манифеста — обязательное обучение всех сотрудников правоохранительной системы – от полицейских до жандармов, до следователей и судей, навыкам работы с жертвами семейного насилия. Государство должно выделить средство на работу ассоциаций, помогающих жертвам, и на обустройство специального временного жилья для женщин, вынужденных покинуть дом (зачастую с детьми). В отношении мужчин, избивающих женщин, авторы предлагают ввести новую уголовную меру, запрещающую им приближаться к месту проживания жертвы, а также отправлять их на принудительное лечение.



Авторы воззвания предлагают президенту Макрону встретиться 6 октября перед парижским Дворцом Правосудия и продемонстрировать женщинам, пережившим домашнее насилие, что государство и общество протягивает им руку помощи.



Кроме JDD, несколько французских изданий отреагировали на воззвание и разместили поублиации на тему домашнего насилия. Среди них Le Monde, которая описывает «типичный» портрет агрессора. Это чаще всего женатый мужчина с французским гражданством, возрастом от 41 до 50 лет, безработный. Убийство происходит большей частью дома, непредумышленно, с ипользованием огнестрельного оружия. Главным поводом для насилия является нежелание разводиться после вспыхнувшего конфликта». Только

19% женщин решаются подать жалобу на мужа, сожителя или бывшего мужа.