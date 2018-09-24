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Кандидат от ЛДПР победил на выборах главы Владимирской области

Действующий губернатор Владимирской области, кандидат от "Единой России" Светлана Орлова

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Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил во втором туре выборов губернатора Владимирской области с результатом в 57 процентов голосов. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии России. Действующий глава региона, представляющая "Единую Россию" Светлана Орлова набрала 37 с половиной процентов голосов.

Сипягин поблагодарил жителей области за поддержку и пообещал им, что они не пожалеют о своем выборе.

23 сентября вторые туры губернаторских выборов прошли в двух регионах — во Владимирской области и в Хабаровском крае. В обоих случаях победили кандидаты от ЛДПР. Губернатором Хабаровского края избрали Сергея Фургала.

По итогам единого дня голосования 9 сентября в четырех российских регионах был назначен второй тур губернаторских выборов. В Приморском крае результаты второго тура выборов губернатора, которые проходили 16 сентября, были отменены из-за многочисленных нарушений. Назначенный на 23 сентября второй тур выборов в Хакасии отложен на 2 недели после снятия кандидатуры временно исполняющего обязанности главы региона Виктора Зимина.

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