В Норвегии арестован россиянин по обвинению в разведдеятельности

Посольство России в Норвегии подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту Осло 21 сентября по обвинению в разведывательной деятельности. В заявлении посольства утверждается, что его задержание и арест носят "надуманный характер" и совершены под "нелепым предлогом".

Россиянин был задержан в пятницу, норвежская пресса сообщила об инциденте в воскресенье. 51-летний гражданин России, имя которого не называется, до этого принял участие в конференции, посвященной оцифровке данных, которую проводил норвежский парламент. Поведение россиянина на конференции показалось сотрудниками спецслужб "подозрительным" - сообщает пресса. Его обвинили в незаконной разведывательной деятельности и отправили под арест на две недели.

Сам он настаивает на своей невиновности. Адвокат россиянина утверждает, что его работа связана с темой конференции, которую он посетил, и что он считает случившееся недоразумением.