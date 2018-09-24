Пошлины США против товаров из КНР на сумму $200 млрд вступили в силу

В понедельник вступили в силу новые 10-процентные пошлины США в отношении товаров из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов. С 1 января 2019 года размер пошлины возрастет до 25%, если Пекин не пойдет на уступки.

Одновременно появились сообщения о планах администрации Дональда Трампа в ближайшие недели начать масштабную кампанию против Пекина. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники. Первым шагом станет опубликование Вашингтоном новой информации о предполагаемых враждебных действиях КНР, таких как кибератаки, промышленный шпионаж, кража интеллектуальной собственности и вмешательство в выборы. Также будет объявлено о мерах противодействия Китаю. Собеседник Axios сравнил эти меры с теми, которые ранее были применены по отношению к России.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что США победят Китай в торговой войне. В беседе с Fox News в воскресенье он сказал, что Вашингтон вынудит Пекин отказаться от "воровства интеллектуальной собственности".

Новые тарифы США против Китая дополнят уже действующие 25-процентные торговые барьеры в отношении товаров на сумму 50 миллиардов долларов. В свою очередь Китай вводит зеркальные 10-процентные меры против 5 тысяч наименований американской продукции на сумму в 60 миллиардов долларов.