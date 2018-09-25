Если завтра война. Юрий Федоров – об С-200 и С-300

Решение о передаче Сирии противовоздушных комплексов С-300 может означать, что антисемитские инстинкты, свойственные российскому истеблишменту, взяли верх над рациональными политическими соображениями. Это может также свидетельствовать о том, что атмосфера воинствующего безумия в московских коридорах власти сгустилась до предела. Впрочем, справедливо, скорее всего, и то, и другое.

Утром 24 сентября 2018 года, отвечая на телефонный звонок Башара Асада, Владимир Путин проинформировал своего сирийского коллегу, что Дамаску будет передан современный зенитно-ракетный комплекс С-300 "в целях обеспечения безопасности российских военных в Сирии и укрепления системы противовоздушной обороны этой страны". Учитывая то обстоятельство, что российский самолет был сбит сирийскими зенитчиками, причем, весьма вероятно, при участии российских инструкторов, слова президента России прозвучали весьма двусмысленно.

Вслед за беседой президентов министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что С-300 будет передан Сирии в течение двух недель. Командные пункты сирийской ПВО будут оснащены российскими автоматизированными системами управления, которые, помимо всего прочего, гарантируют идентификацию всех российских самолетов сирийской противовоздушной обороной. Наконец, российские военные будут радиоэлектронными средствами подавлять "спутниковую навигацию, бортовые РЛС и системы связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря".

Фактически Москва объявила об установлении над Сирией и прилегающими районами Средиземного моря "бесполетной зоны", видимо, достаточно обширной. Ведь комплекс С-300 способен уничтожать цели на дальности до 250 километров. Над Восточным Средиземноморьем проходят десятки, если не сотни гражданских авиамаршрутов. Все эти авиалайнеры пользуются спутниковой навигацией, а для того чтобы различить системы связи боевой и гражданской авиации, требуется ювелирное искусство, до которого российским военным, увы, далеко. Печальная судьба Ил-20 лучшее, хоть и печальное, тому подтверждение.

Поставляя Сирии современные системы ПВО, Москва по сути объявляет войну Израилю, что реально еще опаснее. Суть, в общем, проста. Иран, чьи лидеры не скрывают мечты "сбросить Израиль в море", поставляют исламской радикальной группировке "Хезболла" и другим террористам ракеты, которыми те обстреливают израильскую территорию. Иранские войска и наемники, так называемый "шиитский легион", находятся в Сирии в непосредственной близости от границы с Израилем. А израильские военные, естественно, регулярно уничтожают там военные объекты и склады вооружений, принадлежащие Тегерану и "Хезболле".

Долгое время в Москве к этим операциям израильской авиации относились с пониманием. По слухам, Путин даже обещал Дональду Трампу и премьеру Биньямину Нетаньяху договориться с Тегераном о выводе иранских частей из Сирии. Из этого, похоже, ничего не получилось. Реальных средств давления на иранских лидеров у Кремля нет. В России же действует мощное, хорошо оплаченное проиранское лобби, да и призыв "сбросить Израиль в море" находит понимание у значительной части московской элиты.

Жизнь, увы, оказывается мрачнее политических триллеров

Решение о поставках С-300 Сирии ломает относительно стабильные отношения, сложившиеся между Россией и Израилем. Отказаться от воздушных операций против иранских объектов в Сирии Иерусалим не может. А Москва, взяв на себя управление сирийской системой ПВО и оснастив ее современным вооружением, оказалась в еще более нелепом положении, чем раньше. Сомневаться в том, что автоматизированные системы управления ПВО и комплексы С-300 будут обслуживаться российскими офицерами, не приходится, у сирийской армии просто нет для этого подготовленных кадров. И Кремль стоит перед выбором из двух плохих вариантов. Первый – в случае израильского налета эта обновленная и усиленная ПВО будет бездействовать. Итог понятен. Перед ближневосточными элитами встает вопрос: как можно полагаться на Путина, если тот не с состоянии защитить своего ближайшего союзника? Второй – попытаться сбивать израильские самолеты. Итог тоже очевиден. "Надо ясно понять одну вещь, –​ заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. – Если кто-либо выстрелит по нашим самолетам, мы его уничтожим. И неважно, будет ли это С-300 или некая С-700". Думаю, Либерману можно верить. В отличие от российских коллег, израильские военные и министры обороны обычно не лукавят. Израиль, кстати, может уничтожить не только С-300, но и широко разрекламированные российские комплексы С-400. Последние, возможно, – неплохие системы, но против самолетов-невидимок "Стелс" они бессильны. Летом этого года у Израиля имелось 12 истребителей-бомбардировщиков F-35, которые не видны на экранах радиолокаторов С-300 и С-400.

Ситуация, таким образом, становится не просто опасной, а очень опасной. Если Израиль уничтожит С-300 или командный пункт сирийской ПВО, погибнут российские офицеры. Реакцию российских военных, средств массовой информации и массы рядовых граждан легко себе представить. Однако военный потенциал России в восточном Средиземноморье несопоставим с израильским. У Москвы останется только один вариант ответа – использование крылатых ракет "Калибр". А это уже casus belli "большой войны", в которой будут участвовать не только Израиль, но и его союзник США. Дальнейшие сценарии можно оставить авторам романов в стиле постапокалипсиса.

Еще несколько лет тому назад сама постановка вопроса о "большой войне", в которой участвуют Россия, Израиль, страны Запада, казалась бредовыми измышлениями аналитиков, безнадежно застрявших во временах холодной войны. Сегодня это привычная тема вполне респектабельных журналистов и центров стратегических исследований. Жизнь, увы, оказывается мрачнее политических триллеров. И еще. По сути дела, повторяется история с подводной лодкой "Курск", причем в намного более опасном варианте. Вместо того чтобы разобраться, кто конкретно виноват в гибели Ил-20, наказать за вопиющее головотяпство командование военной группировкой в Сирии, высшее руководство России возложило ответственность за гибель своего самолета и военнослужащих на внешние силы, в данном случае – на Израиль. Это очередное подтверждение того печального обстоятельства, что главной угрозой международной безопасности, в том числе безопасности самой России, является российский генералитет.

Юрий Федоров – военно-политический эксперт

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