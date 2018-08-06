США с 7 августа возобновляют санкции против Ирана

Евросоюз выразил глубокое сожаление в связи с решением властей Соединенных Штатов восстановить санкции против Ирана. Санкции США против Ирана вступят в силу со вторника, 7 августа. Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также уполномоченная ЕС по иностранным делам Фредерика Могерини выразили своё сожаление в связи с решением Вашингтона выйти из общего соглашения по иранскому ядерному досье.

Франция, Германия и Великобритания (наряду с Россией и Китаем) приняли участие в разработке соглашения, которое было заключено в 2015 году при участии президента США Барака Обамы. Это соглашение снимает санкции с Ирана в обмен на отказ от ядерных разработок. Придя к власти, Дональд Трамп объявил о своем намерении выйти из соглашения. Сохранить торговые отношения между ЕС и Ираном будет сложно, признала Могерини. Так, Европейский инвестиционный банк уже отказался поддерживать проекты европейских предприятий в Иране. Многим из них придется уйти с иранского рынка, так как их акции частично принадлежат американцам, говорится в публикации Международного французского радио.

В целом, экономический обмен между странами ЕС и Ираном невелик. В 2017 он составил всего 20 миллиардов евро. Первая «волна» американских санкций предусматривает блокировку денежных трансакций. Вторая «волна» санкций вступит в силу в ноябре 2018. Под них попадают предприятия нефтегазового сектора.