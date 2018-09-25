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Во время инаугурации мэра Хабаровска задержаны участники пикетов

Хабаровск, вид города (Архивное фото)

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В Хабаровске во вторник были задержаны гражданские активисты, вышедшие на одиночные пикеты во время инаугурации мэра, представителя "Единой России" Сергея Кравчука. В местном штабе оппозиционера Навального корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщили, что участники акции выступали против безальтернативных выборов градоначальника.

Участник пикета Иван Зуев стоял в центре города с плакатом "Конкурента посадил, теперь коронация". Ранее был арестован координатор штаба Алексей Ворсин, изначально претендовавший на пост главы города. К выборам его не допустили.

Протестующих доставили в отдел полиции № 7 по городу Хабаровску. Как сообщает ОВД-Инфо, активистам заявили, что они задержаны "по подозрению в неодиночном пикете".

Известно, что сотрудники МВД также пытались удалить видео с телефона волонтера штаба политика – Михаила. На нем запечатлен одиночный пикет и сам момент задержания.

24 сентября координатор регионального штаба Навального Алексей Ворсин в Хабаровске был повторно арестован на 15 суток за акцию против пенсионной реформы 9 сентября. На выходе из спецприемника его встретила полиция.

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