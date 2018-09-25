Толоконникова сообщила о слежке за всеми, кто навестил Верзилова

Участница Pussy Riot, бывшая жена Петра Верзилова Надежда Толоконникова сообщила о слежке за всеми, кто приехал навестить издателя "Медиазоны" в Берлин. В одной из берлинских клиник Верзилов проходит лечение после предполагаемого отравления в России.

Впервые слежку за собой и другими участницами Pussy Riot Толоконникова обнаружила в пятницу, 21 сентября. Неизвестные тайком сфотографировали их в тот момент, когда они покупали для Верзилова одежду. После этого, по словам Толоконниковой, на телеканале "Рен ТВ" вышел репортаж о том, как она якобы ходит по элитным бутикам в то время, пока отравленный Верзилов лежит в больнице.

На следующий день два человека, похожих, по словам Толоконниковой, на сотрудников российских спецслужб, были замечены ею напротив того места, где она живет в Берлине.

А в воскресенье наружное наблюдение за собой обнаружил друг и коллега Верзилова Хантер Хини. По словам участницы Pussy Riot, вместе с издателем "Медиазоны" он участвовал в расследовании убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской республике. Выходя из больницы, в которой лечится Верзилов, Хини заметил следующую за ним машину, резко развернулся и пошел в обратном направлении, однако машина тоже развернулась и поехала за ним. Тогда Хини вернулся в больницу и вызвал полицию. В одном из пассажиров автомобиля, преследовавшего его, он узнал человека, который следил за Толоконниковой днем ранее.

Сейчас, как сообщила участница Pussy Riot, Верзилов, его отец, его подруга Вероника Никульшина и Хантер Хини взяты берлинской полицией под круглосуточную охрану. Полиция расследует возможные связи организовавших наружное наблюдение с теми, кто мог заказать отравление Верзилова.

Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве 11 сентября – после того, как резко начал терять зрение, речь и способность передвигаться. 15 сентября его отправили на лечение в Берлин. Немецкие врачи склоняются к тому, что Верзилова могли отравить, однако пока не могут определить тип вещества, которым это было сделано.

По словам близких Верзилова, отравление может быть связано с его расследованием гибели в Центральноафриканской Республике российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. В день госпитализации Верзилов получил от своих источников из ЦАР крайне важные сведения об этом деле.

Того же мнения придерживается и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, который спонсировал поездку погибших журналистов в Африку, а сейчас также ведет поиск их убийц. По его словам, расследование Верзилова "привело его к тем же людям, что и нас".

Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в ЦАР в конце июля. Они снимали документальный фильм о российских наемниках из "частной военной компании Вагнера". Ее связывают с близким другом Владимира Путина бизнесменом Евгением Пригожиным.

В то же время Надежда Толоконникова не исключила, что отравление может быть связано не с расследованием гибели журналистов, а с местью за акцию Pussy Riot во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. 15 июля Верзилов вместе с участницами Pussy Riot, переодевшись в форму сотрудников полиции, выбежал на поле "Лужников" в знак протеста против политических репрессий и полицейского беспредела. Игру пришлось прервать на полторы минуты. На трибуне в этот момент находился президент России Владимир Путин.

11 сентября Верзилов почувствовал себя плохо как раз после того, как посетил суд по административному делу над Вероникой Никульшиной, которая участвовала в той же акции.