Участник Pussy Riot Петр Верзилов, вероятнее всего, был отравлен

Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов, вероятнее всего, был отравлен. К такому выводу, как сообщает Reuters, пришли врачи берлинской клиники, где сейчас находится активист.

По словам медиков, против Верзилова использовали вещество, которое влияет на нервную систему. Что это за вещество, пока неизвестно. Врачи добавили, что жизни участника Pussy Riot уже ничего не угрожает, но он все еще нуждается в интенсивной медицинской помощи.

Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве 11 сентября, когда он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Это произошло вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело в отношении его девушки – Вероники Никульшиной.

15 сентября Верзилова отправили на лечение в Берлин. Близкие активиста считают, что его могли отравить.

Петр Верзилов – издатель "Медиазоны". Он также участвовал в акциях Pussy Riot, последний раз – во время финала чемпионата мира по футболу в России. Тогда он вместе со своими соратниками выбежал на поле в полицейской форме. Целью акции было заявлено освобождение политических заключенных, а также прекращение незаконных арестов на митингах и уголовных дел за репосты. За эту акцию Верзилову и еще трем участникам Pussy Riot назначили 15 суток ареста.