Вопреки С-300: Израиль заявил о продолжении операций в Сирии

Израиль продолжит противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник после заседания с участием военных, на котором обсуждался инцидент с гибелью российского самолета Ил-20, пишет Times of Israel. Нетаньяху сказал, что власти страны будут "делать все необходимое для защиты безопасности Израиля".

Официально об этом решении объявил также израильский военно-политический кабинет по безопасности. В его заявлении говорится о том, что Израиль продолжит бороться с военным закреплением Ирана в Сирии, сохраняя при этом координацию с российскими военными.

Заявления сделаны на следующий день после того, как стало известно о намерениях Москвы поставить армии сирийского президента Башара Асада несколько зенитных комплексов С-300. США и Израиль осудили это решение. Советник по нацбезопасности Трампа Джон Болтон назвал этот шаг "большой ошибкой", ведущей к эскалации.

По данным издания, Нетаньяху рекомендовал министрам публично не обсуждать уничтожение сирийскими ПВО российского самолета-разведчика — тему, которая, как поясняет газета, ранее привела к усилению напряженности в отношениях между Россией и Израилем. Москва возлагает ответственность за гибель самолета и 15 человек на его борту на израильских летчиков, хотя он был сбит сирийской ПВО.

При этом Нетаньяху назвал "крайне успешным" совместный с Россией механизм по предотвращению инцидентов, который действует на протяжении последних лет. Он сказал об этом журналистам во вторник перед отлетом на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.