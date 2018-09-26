Пресс-секретаря Роскомнадзора отпустили под подписку о невыезде

Пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и остальных обвиняемых по делу о растрате в ведомстве отпустили под подписку о невыезде. Как рассказал "Интерфаксу" адвокат, это произошло еще в понедельник. Других подробностей агентство не приводит.

Агентство "Москва" сообщает, что Ампелонский, ранее находившийся под домашним арестом, вернулся к работе.

Ранее в сентябре стало известно, что Генеральная прокуратура России требует взыскать 58 миллионов рублей с обвиняемых по делу о растратах в Роскомнадзоре.

В мае суд арестовал имущество Ампелонского и еще двоих обвиняемых – главы правового отдела Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора "Главного радиочастотного центра" Александра Весельчакова.

По версии следствия, обвиняемые занимались фиктивным трудоустройством. Следствие заявляет, что в рамках этого уголовного дела привлечены к ответственности 14 человек, а само расследование уже закончено.