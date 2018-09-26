В Костроме полиция пришла в школу к участнице акции 9 сентября

В Костроме полицейские пришли в школу, чтобы передать повестку 17-летней Ирине Шумиловой, которая участвовала в несогласованной с властями акции 9 сентября против пенсионной реформы. Об этом школьница рассказала изданию "7х7".

По словам Шумиловой, 25 сентября во время урока ее попросили зайти в кабинет к директору, где уже находились двое полицейских. Ей вручили повестку, по которой она должна была в тот же день явиться в отделение полиции. Там в присутствии ее матери и юриста на 17-летнюю школьницу составили административный протокол по статье об участии в несанкционированной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов и транспортных средств.

9 сентября сторонники Алексея Навального проводили акции против повышения пенсионного возраста по всей России. В большинстве городов мероприятия не были согласованы с местными властями. В Костроме, по данным "7х7", в акции приняли участие около 200 человек.

В Сургуте накануне акции полицейские пришли домой к школьнику и его родителям из-за оставленного комментария в группе оппозиционера Навального в соцсети "ВКонтакте". Подростка предупредили об ответственности за организацию митинга или пикета.

В России после массовых протестов, организованных сторонниками Алексея Навального, в которых приняли участие школьники и студенты, в нескольких образовательных учреждениях провели "воспитательные беседы". Учащимся угрожали проблемами с правоохранительными органами и отчислением.