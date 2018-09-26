ЕСПЧ предоставил России отсрочку на ответ "Свидетелям Иеговы"

Европейский суд по правам человека предоставил Минюсту России отсрочку на подготовку замечаний к жалобам "Управленческого центра Свидетелей Иеговы" до 7 декабря 2018 года.

Минюст должен был отправить в ЕСПЧ свои замечания в начале сентября, однако, как сообщил замминистра ведомства Михаил Гальперин, не успел этого сделать из-за большого числа заявителей и объема документации.

Иск против Российской Федерации "Свидетели Иеговы" подали год назад - в связи с решением Верховного суда о запрете деятельности этой религиозной организации на территории России и признании ее экстремистской. Суд также утвердил передачу всей собственности, принадлежащей ей, в пользу государства.

Общая сумма компенсаций по жалобам верующих составляет около 79 миллионов евро – это около 6 миллиардов рублей. В иске отдельно подчеркнуто, что основным требованием к России является возврат конфискованной недвижимости.

По данным правозащитного центра "Мемориал", за последний год уголовному преследованию в России подверглись более 40 последователей организации "Свидетели Иеговы". Большинство из них находятся в СИЗО по обвинению в "организации деятельности экстремистской организации", среди них есть даже 71-летняя пенсионерка. Верующим грозит до 10 лет лишения свободы.

"Мемориал" отмечал, что в решении Верховного суда о запрете "Свидетелей Иеговы" в России "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".