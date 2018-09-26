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Федеральная резервная система США повысила базовую ставку

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Федеральная резервная система США повысила базовую ставку с 1,75–2 до 2–2,25 процентов годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Это решение совпало с ожиданиями большого числа экономистов и участников рынка.

Повышения ставки связано с ростом американской экономики и снижением безработицы в США. До конца года ставка может вырасти как минимум еще один раз.

По мнению ряда экономистов, повышение базовой процентной ставки может привести к падению курса рубля, а также негативно скажется на на доходах других стран-экспортеров сырья.

В настоящее время рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть. Стоимость марки Brent превышает 82 доллара за баррель – это самый высокий показатель с ноября 2014 года.

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