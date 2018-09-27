Число готовых протестовать против пенсионной реформы резко снизилось

Число россиян, которые готовы лично принять участие в акциях протеста против повышения пенсионного возраста, резко сократилось за последний месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", пишут "Ведомости".

Если в августе протестовать против повышения пенсионного возраста были готовы 53 процента респондентов, то в сентябре – только 35 процентов. При этом почти 40 процентов опрошенных считают, что предложения президента Владимира Путина никак не меняют параметры пенсионной реформы. Ещё четверть полагают, что они её даже ухудшают, и лишь 29 процентов согласны, что они смягчают первоначальные планы правительства.

Треть опрошенных заявили, что стали хуже относиться к президенту после его телеобращения 29 августа, посвященного пенсионной реформе. И только 7 процентов – лучше.

Накануне законопроект о повышении пенсионного возраста в России прошел второе чтение в Государственной думе. Ранее в среду депутаты одобрили внесенную президентом Владимиром Путиным поправку, согласно которой для женщин возраст выхода на пенсию повысят до 60 лет, а не до 63, как предлагалось изначально. Третье чтение назначено на четверг.

Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста по всей стране.