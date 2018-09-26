Закон о повышении пенсионного возраста в России прошел второе чтение

Законопроект о повышении пенсионного возраста в России прошел второе чтение в Госдуме. За него проголосовали 326 из 386 депутатов. При этом члены фракции КПРФ, выступающей против реформы, устроили в зале пленарных заседаний акцию, надев футболки с перечеркнутыми цифрами 63 и 65, сообщает "Коммерсантъ".

Третье чтение назначено на четверг.

Ранее в среду депутаты одобрили внесенную президентом Владимиром Путиным поправку, согласно которой для женщин возраст выхода на пенсию повысят до 60 лет, а не до 63, как предлагалось изначально.

У здания нижней палаты российского парламента в среду проходит акция протеста против повышения пенсионного возраста в России.

В середине июля Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста по всей стране.