СМИ: на мать активиста "Протестного Кузбасса" завели уголовное дело

В Кемерове завели уголовное дело на Ольгу Гяммер, мать координатора движения "Протестный Кузбасс" Льва Гяммера. Ее подозревают в применении насилия к представителю власти. Обвинение связано с задержанием другой активистки 9 сентября перед митингом против пенсионной реформы.

Об уголовном деле сообщил портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на сына Ольги Льва Гяммера. В пресс-службе управления Следственного комитета по Кемеровской области корреспонденту "Сибирь.Реалий" рассказали, что о таком уголовном деле не знают и обещали сообщить информацию позже.

По данным "ОВД-Инфо", Ольгу Гяммер подозревают в том, что она якобы ударила полицейского во время задержания активистки "Протестного Кузбасса" Милы Земцовой, с которой они вместе выходили из подъезда.

В Новокузнецке на акцию против пенсионной реформы 9 сентября пришло не более 100 человек. Земцову задержали еще до начала митинга.

9 сентября, в единый день голосования сторонники Алексея Навального провели всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. Задержания и аресты накануне всероссийской акции протеста происходили в разных регионах России. Полиция задержала организаторов мероприятий в Томске, Омске, Красноярске и на Кузбассе. Во время акции в Сибири, по данным штаба Навального, были задержаны около 100 человек. По всей России эта цифра превысила тысячу.