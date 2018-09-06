Кемерово: сотрудницу штаба Навального вызвали на допрос за "свастику"

В Кемерове к сотруднице штаба оппозиционера Алексея Навального в четверг полицейские вручили повестку на допрос. Согласно документу в отношении Серафимы Тебенихиной возбудили административное дело по статье "Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

Активистку пригласили в отдел полиции 9 сентября в то время, когда должна начаться акция протеста против пенсионной реформы. У себе в твиттере активистка написала, что планирует проигнорировать повестку: "Извините, я не приду, у меня дела: пойду голосовать".

Накануне из-за административного дела по этой же статье был задержан координатор штаба Стас Калиниченко. При этом материалы дела в тот же день попали в суд. Судья вынес решение вернуть материалы дела об административном правонарушении для устранения недостатков. Тем не менее полицейские отпустили координатора штаба лишь в девять вечера.

В единый день голосования планируются акции протеста во многих городах России. Самого Навального Тверской районный суд Москвы в конце августа арестовал на 30 суток за участие в акции "Забастовка избирателей" 28 января. Оппозиционер считает, что таким образом ему хотят помешать провести 9 сентября акцию против пенсионной реформы.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина. Глава государства предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода для многодетных матерей и ввести ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.

