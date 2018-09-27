Глава МИД Британии провёл "жёсткие" переговоры с Лавровым в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант провёл переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Британский дипломат рассказал телеканалу Sky News, что встреча с Лавровым была "довольно жесткой". Хант назвал прошедшую беседу "откровенным обменом мнениями". По словам главы британской дипломатии, "ситуация, при которой Россия отдаёт приказ офицерам разведки применить оружие в Соединённом Королевстве – неприемлема".

Великобритания считает, что Россия причастна к отравлению бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаль и его дочери Юлии. Их нашли без сознания в городе Солсбери 4 марта. По версиии следствия, Скрипалей отравили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.

Полиция Великобритании опубликовала фото предполагаемых нападавших, заявив, что это агенты ГРУ, которые попали на территорию Соединённого Королевства по паспортам с именами Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее люди с похожей внешностью выступили на подконтрольном Кремлю телеканале RT. Они представились теми же именами и отвергли связь со спецслужбами. После этого интервью "Петров" и "Боширов" не появлялись перед прессой, их местонахождение неизвестно.

Расследователи из Bellingcat и The Insider утверждают, что выяснили настоящую личность "Руслана Боширова" – им якобы является полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига. Расследователи настаивают, что подозреваемый в отравлении Скрипалей служил в 14-й бригаде спецназа в Хабаровске, играл ключевую роль во второй чеченской войне и был замечен недалеко от российско-украинской границы в конце 2014 года.