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В Петербурге неизвестные сообщили о бомбе на фестивале "Квирфест"

"Квирфест" (Архивное фото)

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В Санкт-Петербурге неизвестные сообщили о бомбе на фестивале "Квирфест". Участников мероприятия эвакуировали, а запланированные выступления отменили. Об этом сообщается в группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

По мнению участников "Квирфеста", звонок был сделан специально, чтобы сорвать мероприятие.

"Квирфест" проходит с 2009 года в Санкт-Петербурге. Организаторы проводят культурные и просветительские мероприятия о правах, идентичностях, гендере и сексуальности людей. Участники фестивали выступают против ксенофобии, сексизма, дискриминации и насилия.

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