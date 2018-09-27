В Петербурге неизвестные сообщили о бомбе на фестивале "Квирфест"

В Санкт-Петербурге неизвестные сообщили о бомбе на фестивале "Квирфест". Участников мероприятия эвакуировали, а запланированные выступления отменили. Об этом сообщается в группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

По мнению участников "Квирфеста", звонок был сделан специально, чтобы сорвать мероприятие.

"Квирфест" проходит с 2009 года в Санкт-Петербурге. Организаторы проводят культурные и просветительские мероприятия о правах, идентичностях, гендере и сексуальности людей. Участники фестивали выступают против ксенофобии, сексизма, дискриминации и насилия.