Данные Израиля по Ил-20 исключают использование его как "щита"

Израильский истребитель F-16 не прятался за российским Ил-20, который сбили сирийские ПВО, поскольку в момент поражения последнего ракетой эти самолеты находились в разных районах и на разных высотах. Это следует из данных, которые Израиль передал российской стороне неделю назад.

Согласно информации, которую в пятницу впервые обнародовала газета Haaretz, 17 сентября в 21:38 израильские военные проинформировали российскую сторону о начале операции. Самолеты F-16 собирались бомбить в провинции Латакия грузовики с иранским оборудованием для производства ракет высокой точности. В 21:42 по наземным целям был нанесен удар, а в 21:50 было получено подтверждение успешной атаки.

По данным Израиля, сирийские ПВО открыли огонь в 21:52, а одна из их ракет поразила российский Ил-20 в 22:05, когда F-16 уже находились в районе Хайфы, то есть в воздушном пространстве своей страны. В ЦАХАЛ полагают, что сирийские ПВО могли ошибочно определить наличие в воздухе израильского самолета.

В российском военном ведомстве утверждают, что израильские истребители во время атаки в сирийской провинции Латакия якобы намеренно использовали Ил-20, заходивший на посадку, как прикрытие и подставили его под удар. Израиль обвинения отвергает. Автор сегодняшней публикации Haaretz Амос Арэль называет версию российского министерства обороны сфабрикованной.

При крушении российского Ил-20 погибли 15 российских военнослужащих.