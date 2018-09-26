Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова посоветовала экспертам "застрелиться". Так она отреагировала на заявления о том, что выборы губернатора Приморского края можно было не отменять, а просто пересчитать голоса. Об этом сообщает телеканал "Дождь".
Памфилова заявила, что новые выборы губернатора, которые должны пройти до 16 декабря, будут "максимально открытыми".
16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора. 20 сентября краевая избирательная комиссия по рекомендации ЦИК России отменила итоги голосования из-за массовых нарушений и фальсификаций.
Ранее о желании стать губернатором Приморья заявил голливудский актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство.
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