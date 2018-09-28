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Суд в Махачкале арестовал брата бывшего главы Дагестана

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Суд в Махачкале в пятницу арестовал на два месяца депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова. Его подозревают в участии в организованном преступном сообществе.

По версии следователей, брат бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова входил в преступную группу, члены которой за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

По информации РБК, в Дагестане проводятся "масштабные мероприятия по противодействию коррупции". Дела о превышении должностных полномочий уже возбуждены в отношении мэра и главного архитектора Махачкалы, а в конце января в республику прибыла специальная комиссия из Москвы.

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