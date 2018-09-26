Следователи задержали брата бывшего главы Дагестана

Следственный комитет России задержал депутата народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова. Его подозревают в участии в преступном сообществе. Об этом сообщает РБК.

По данным следователей, брат бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова входил в преступное сообщество члены, которого за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

Источники издания РБК рассказали, что в Дагестане проводятся "масштабные мероприятия по противодействию коррупции". Дела о превышении должностных полномочий уже возбуждены в отношении мэра и главного архитектора Махачкалы, а в конце января в республику прибыла специальная комиссия из Москвы.