Лавров: Россия уже поставляет комплексы С-300 в Сирию

Переброска российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию уже идет. Она началась сразу после инцидента с самолетом Ил-20 ВКС России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сославшись на президента Владимира Путина.

Лавров утверждает, что российское военное ведомство уже предоставило своим зарубежным партнерам полную картину случившегося и стремится на 100 процентов обезопасить свою авиацию. Москва обвиняет в гибели Ил-20 израильские ВВС, хотя сбили его сирийские ПВО.

Израиль отвергает обвинения в том, что его истребители F-16, нанося удары по целям в провинции Латакия, прикрывались заходившим на посадку российским самолетом-разведчиком. В ЦАХАЛ настаивают, что в момент, когда в Ил-20 попала ракета, F-16 уже находились над территорией своей страны.

Израильские военные полагают, что сирийская система ПВО могла ошибочно определить присутствие израильского самолета в своей зоне поражения 17 сентября, когда был уничтожен Ил-20. Тогда погибли 15 российских военнослужащих.