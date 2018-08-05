Бургер из принтера. Эфир в 21:05.

Биотехнологии, роботы и биг дата пришли в святая святых человеческой жизни: производство и приготовление пищи. Что и как мы будем есть в будущем, откажемся ли от традиционных способов употребления пищи? Продолжат ли люди есть мясо животных? И хватит ли у планеты ресурсов, чтобы всех прокормить?

Гости в студии: Полина Каркина, координатор проектов Гринпис России по климату и энергетике, и Александр Панчин, научный журналист. Эфир в 21:05.