Бургер из принтера. Эфир в 21:05.

Биотехнологии, роботы и биг дата пришли в святая святых человеческой жизни: производство и приготовление пищи. Что и как мы будем есть в будущем, откажемся ли от традиционных способов употребления пищи? Продолжат ли люди есть мясо животных? И хватит ли у планеты ресурсов, чтобы всех прокормить?
Гости в студии: Полина Каркина, координатор проектов Гринпис России по климату и энергетике, и Александр Панчин, научный журналист. Эфир в 21:05.
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