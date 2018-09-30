Владивосток далеко. Фильм о "красном губернаторе" Приморья

​37-летний Андрей Ищенко, кандидат КПРФ в губернаторы Приморья, считает, что по естественным причинам – в России холодно и люди должны держаться вместе – стране нужен социализм. Он цитирует Ленина: "Владивосток далеко, но город-то нашенский".

Ищенко родился в 1981 году, вырос в Приморье, работал в морском пароходстве, потом занялся строительным бизнесом.

На губернаторских выборах 2018 года Ищенко, депутат местного Законодательного собрания, вышел во второй тур вместе с главой региона Андреем Тарасенко.

16 сентября, во втором туре, Ищенко уверенно лидировал, но когда оставалось подсчитать менее 10 процентов голосов, внезапно пошли данные с участков, на которых явка была близка к 100 процентам и где поддержали Тарасенко. В результате в последний момент он получил десятки тысяч голосов и обошел Ищенко.

Сторонники Ищенко начали акции протеста, поддержанные другими политическими силами, в том числе оппозиционным лидером Алексеем Навальным.

Спустя несколько дней результаты второго тура были отменены, новое голосование назначено на середину декабря.

Фильм "Владивосток далеко" документального проекта Радио Свобода – о трех днях кандидата Ищенко: съемка Константина Горбунова и Сергея Боровкова, монтаж Валентина Барышникова и Петра Соловьева. Продюсер Мария Гаврилова.