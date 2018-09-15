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9 сентября: демонстранты и их противники. Фильм "Мы вам не враги"

Мы вам не враги
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Мы вам не враги

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Фильм о пенсионных протестах в Москве 9 сентября 2018 года.

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Полицейские задерживают детей и избивают дубинками демонстрантов, Жириновский набрасывается на манифестанта, сторонники Путина оскорбляют проходящих мимо участников акции – так проходили 9 сентября в Москве протесты против пенсионной реформы, организованные оппозиционным лидером Алексеем Навальным.

Были задержаны десятки людей – и более тысячи на акциях по всей России. Множество людей были избиты. Преследование участников протестов продолжается.

Авторы фильма "Мы вам не враги": Зося Родкевич, Андрей Киселев, Максим Пахомов, Георгий Ермоленко, Михаил Хурсевич, Александра Пылаева, Мария Гаврилова.

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