"Культурная катастрофа". Судьба литературного проекта "Журнальный зал"

Остановил работу интернет-проект "Журнальный зал". Более 20 лет на этом сайте можно было найти электронные версий публикаций из российских так называемых толстых литературных и гуманитарных журналов. Среди них "Вопросы литературы", "Дружба народов", "Звезда", "Знамя", "Иностранная литература", "Неприкосновенный запас", "Новое литературное обозрение", "Новый мир", "Октябрь" и другие.

Интернет-проект "Журнальный зал" появился в 1995-1996 году как литературный раздел издания "Русский журнал". Создатели "Журнального зала" описывают свое детище так: "интернет-федерация нескольких толстых литературных журналов, договорившихся выставляться в Сети вместе". Сайт "Русского журнала" фактически не обновлялся с 2015 года. 30 сентября 2018 года на главной странице "Журнального зала" появилось объявление об остановке работы проекта.

О причинах заморозки ресурса Радио Свобода рассказал куратор "Журнального зала" Сергей Костырко:

– Я процитирую небольшой текст, который я вывесил на странице группы "Журнального зала" в Фейсбуке с объяснением произошедшего. Объявление о том, что "Журнальный зал" прекращает работу, появилось 30 сентября. Но дело в том, что поддержка работы "Журнального зала", расположенного на сайте "Русского журнала", была прекращена еще 1 июня! Но команда "Журнального зала" продолжала свою работу с проектом так, как если бы ничего не произошло. Одновременно мы искали возможности перенести работу "Журнального зала" с сайта "Русского журнала" на площадку какой-нибудь другой сетевой компании. Возможность переноса проекта возникла достаточно быстро. Но, увы, возможностью этой мы так и не смогли воспользоваться по причинам внутреннего характера. Однако мы не оставляем надежды на продолжение работы "Журнального зала" в рамках какого-нибудь нового журнального проекта в Сети.

– Речь идет о финансовой поддержке или о том, что сайт "Русского журнала" прекращает работу?

– Нет-нет, просто мы хотели перейти в другое место, но для этого нужно было публичное согласие на наш переход. Мы не смогли получить этого согласия от "Русского журнала". А это было условие компании, которая должна была взять нас к себе. Она не хотела неприятностей.

– Остается ли все еще шанс установить отношения с этой компанией?

– Поскольку мы не получили той формы одобрения нашего ухода, на которую рассчитывала та компания, у нас особых надежд продолжить переговоры с ней и оказаться на их сайте уже практически нет.

– Сейчас проект заморожен. Есть ли у вас надежда возобновить его в будущем?

– У нас есть большая надежда. Мы работали в Сети 22 года. Архив "Журнального зала" – это уникальный ресурс для русского литературного интернета. Это публикации ведущих литературных журналов, это литературный процесс за 20 лет. Это собрание текстов, которые отбирало самое квалифицированное экспертное сообщество, которое только у нас есть, – редакторы толстых литературных журналов. Он имеет своего читателя, свою аудиторию. Этот контент не является собственностью "Русского журнала", он является собственностью тех журналов, которые выставляли свои тексты в "Журнальном зале". И если мы сможем собрать заново эти журналы в один проект и выставить все эти тексты, то, естественно, аудитория, которая у нас была, вернется и, я надеюсь, довольно быстро.

– Будет ли пока архив доступен по прежнему адресу?

– Я очень рассчитываю, что он будет доступен. У кого поднимется рука закрыть это?! Сайт как был, так и есть. Просто он перестал обновляться. Пока никто из журналов ничего не попросил убрать. Так что, всё, как было. Всё работает.

– Как отреагировали главные редакторы толстых журналов?

– Главные редакторы в курсе нашей ситуации с самого начала. Потому что поиск нового места для "Журнального зала" – это не только мой личный поиск как куратора проекта. Я обсуждал возникший вариант с редакторами журналов, которые входят в совет "Журнального зала" (это 8 ведущих журналов). Он был одобрен. Главные редакторы журналов в курсе всей ситуации.

– Как бы вы оценили количественно аудиторию "Журнального зала"?

– Ежедневно в "Журнальный зал" заходит от 6 до 9 тысяч читателей. Для гуманитарного сайта это цифра довольно большая. К сожалению, в основном, это люди старшего поколения. Есть категория 40+, самые активные читатели в этой группе – женщины. Она представлена. В некоторых журналах она даже преобладает, но, увы, погоды не делает. Но, в принципе, если наша годовая аудитория где-то примерно 1,5 млн. читателей, мы считаем, что мы свою работу делаем, ​– говорит Сергей Костырко.

Соредактор журнала "Звезда" Яков Гордин назвал остановку работы "Журнального зала" культурной катастрофой:

– Этот проект имел колоссальное значение, и не столько для литературной общности, сколько для читателей. Дело в том, что сейчас бумажные тиражные у журналов очень невелики. А у "Журнального зала" сотни тысяч читателей и на этой платформе собраны все основные толстые журналы – "Новый мир", "Знамя", "Звезда", "Октябрь"… Журналы полностью выполняли свою функцию. И то, что "Журнальный зал" закрылся – это катастрофа! Это культурная катастрофа! Конечно, журналы от читателей интернета ни копейки не получали, но наличие этой аудитории наполняло огромным смыслом нашу работу.

Значение "Журнального зала" подчеркнул в интервью Радио Свобода и главный редактор журнала "Иностранная литература" Александр Ливергант:

​– Это очередной удар по толстым журналам. Очень многие читатели литературных журналов не подписывались на бумажные версии, они читали все их в "Журнальном зале". Важно еще то, что ​– это была единая площадка. Если вы интересуетесь тем, что печатают толстые журналы самых разных направлений, вы могли их сопоставить, ведь у вас под рукой была и стратегия журнала "Знамя", и журнала "Наш современник", и журнала "Москва" и так далее. Сейчас, как бы не пошло дело дальше, журналы будут разобщены. Это была очень удобная и нужная платформа.

Толстые журналы играли, бесспорно, знаковую роль в жизни советской интеллигенции, но и после крушения СССР они знавали лучшие времена, чем теперь. К примеру, тираж журнала "Знамя" в 1994 году составлял 50 тысяч экземпляров. Но с середины нулевых это уже несопоставимо меньшие цифры: в 2006 году тираж "Знамени" – 4600 единиц, а в 2018 году и вовсе чуть больше тысячи.

Уменьшение тиражей связано с уменьшением числа подписчиков. А основными подписчиками толстых журналов до недавних пор были библиотеки, – рассказывает Яков Гордин:

– В начале 1990-х годов произошел какой-то психологический слом. Индивидуальные подписчики фактически перестали подписываться. Люди читали журналы в библиотеках и библиотеки продолжали на них подписываться. И до сих пор в России есть десятки тысяч библиотек, которые с удовольствием бы подписывались на журналы, но они ни копейки не получают на это. Отсюда и маленькие тиражи. Когда у библиотек были деньги, были и тиражи журналов, – говорит главный редактор "Звезды".

В годы перестройки подписку на толстые журналы провинциальным библиотекам оплачивал фонд Джорджа Сороса в рамках специальной программы института "Открытое общество". В 2009 году президент Владимир Путин объявил, что с 2010 года библиотеки должны получать 50 миллионов рублей в год на подписку на "толстые" журналы. Но в 2015 году Министерство культуры эти специальные субсидии на подписку отменило. По иронии судьбы, 2015 год был объявлен в России годом литературы. Сейчас литературные журналы в России выживают в основном за счет государственных и частных грантов, которых все равно не хватает на все нужды, так что тиражи толстых журналов стремительно уменьшаются.

– Московские и петербургские журналы получают ежегодный грант от Агентства печати, от нашего министерства культуры. Но этот грант проблем не решает, – сетует Яков Гордин. – Скажем, годовой бюджет журнала "Звезда" – это шесть с лишним миллионов рублей. Из них 40% – это подписка, а все остальное – это гранты. Журнал "Звезда" в последние годы выходил при поддержке нескольких культурных фондов – Фонда поддержки либерального образования Алексея Леонидовича Кудрина, московского фонда "Достоинство". В этом году мы выпустили специальный номер, целиком посвященный русскому северу. Его субсидировал "Норникель". И таким образом журнал как-то живет. Но это ненормально, потому что журналы должны жить на средства подписчиков. Государство обязано поддерживать культуру, в том числе культуру словесную, литературную, а оно этого не делает.

Александр Ливергант полагает, что падение интереса к толстым журналам, связано как с распространением современным технологий, так и с редакционной политикой самих изданий:

– Мы стали жертвами прогресса. Теперь в библиотеках появились компьютеры, появилась электронная связь, появилась возможность читать книги и журналы онлайн. И пропала бюджетная поддержка выписывания толстых журналов. Поэтому если вы приезжаете в небольшую библиотеку, там может стоять компьютер, но подписки на толстые журналы не будет… Вообще интерес к такому культурному явлению как толстый литературный журнал в нашей стране и, по всей видимости, не только в нашей стране, теряется. Прежде всего, конечно, из-за интернета. В значительной степени это еще происходит и из-за самих толстых журналов. Потому что толстый литературный журнал – это вещь традиционная и отчасти даже консервативная. В свое содержание толстый литературный журнал упорно не желает вводить темы политические, экономические, социологические. Какие-то материалы бывают, но в основном это литература. Наверное, собственно литературный журнал – сейчас уже некоторый анахронизм. Мне кажется, что редакторам толстых литературных журналов хорошо бы это усвоить.

Тот факт, что в 1990-е годы толстые журналы все еще могли похвастать солидными тиражами, Александр Ливергант связывает с информационным прорывом первых постсоветских лет, когда разрешили печатать то, что было под запретом в СССР:

– Подъем интереса был и, я бы сказал, отчасти нездоровый. Потому что это был интерес не к толстому журналу, а к громким публикациям, которые прежде, в советское время, были невозможны. Поэтому читатель голосовал не за "Новый мир" или "Иностранку", а за "Доктора Живаго" или за романы Генри Миллера и так далее. Мои слова доказывает то, что как только эти лакуны были заполнены, интерес сразу стал падать. Тем более теперь издательства стали гораздо динамичней – быстро печатают все самое интересное. И какой смысл читать произведение в толстом журнале, если через месяц ты можешь его прочесть в книге?

История отечественных толстых журналов уходит корнями в золотой век русской словесности, к временам пушкинского "Современника". Колоссальную роль они играли в культурной жизни и Российской империи, и Советского союза, став особым феноменом русскоязычного мира.

– Во второй половине XIX века в Европе культура толстых журналов заканчивалась, а в России был расцвет, – рассказывает Яков Гордин. – Русская литература развивалась, прежде всего, в толстых журналах. Все знаменитые сочинения наших классиков и замечательных писателей второго ряда шли через журналы. И в ХХ веке тоже. Толстые журналы создавали единое культурное пространство. Пушкинский "Современник" читали от Варшавы до Тяхты! То же самое в значительной степени было и в советское время. Толстый журнал – это срез культурного процесса.

Куратор "Журнального зала" Сергей Костырко уверен, что толстые журналы не теряли своей актуальности и в постсоветское время:

– В XIX веке и почти весь ХХ век толстые журналы были своего рода формой общественной жизни, они заменяли для читателей политические партии или общественные движения. А когда отпала необходимость в таких замаскированных формах политической и общественной жизни, журналы как бы вышли на свободу и стали просто литературным явлением, но функция их не уменьшилась. Издательства, выпуская книгу, обязаны просчитывать заранее – продадут они ее или нет, прогорят они на ней или нет. Это просто условия существования издательства. А толстый литературный журнал – это та единственная оставшаяся институция, которая, публикуя тексты, ориентируется исключительно на вопросы эстетической и интеллектуальной состоятельности. Так что именно работа толстых литературных журналов – это работа по созданию литературного процесса в России.

Каково же будущее толстых журналов в России? Главной редактор журнала "Иностранная литература" Александр Ливергант делает пессимистичный прогноз:

– Перспективы очень неясные. Мне кажется, что толстый литературный журнал в том виде, в каком он существует сегодня, если и будет существовать, то в очень небольших тиражах. До тех пор, пока общество или бизнес не обратит на это внимание, на что большого расчета нет.