Вопросы происхождения. Ислам Текушев – о кабардинцах и балкарцах

Отставка главы Кабардино-Балкарии была ожидаемой: ей предшествовали события, не оставившие прежнему руководителю республики Юрию Кокову шансов на сохранение под собой кресла начальника одного из ключевых регионов Северного Кавказа. Последним событием, разрешившим многолетнюю борьбу кабардинских кланов в пользу сына первого президента КБР Казбека Кокова, стал межэтнический конфликт в селении Кендален во второй половине сентября 2018 года. И хотя новый назначенец, однофамилец бывшего главы республики, не имеет к этому конфликту прямого отношения, вполне возможно, что силы, стоящие за его спиной, разыграли национальную карту для политической ликвидации своего конкурента.

18 и 19 сентября Кабардино-Балкария оказалась на грани серьезных вооруженных столкновений. Если бы конфликт в балкарском селении Кендален перерос в поножовщину или перестрелки, то события этого сентября вполне могли бы стать началом новой кавказской войны. В межэтническое противостояние оказались бы втянуты карачаевцы и черкесы в Карачаево-Черкесии (население около 450 тысяч человек), балкарцы и кабардинцы в Кабардино-Балкарии (население свыше 860 тысяч человек). Конфликт между балкарцами и кабардинцами всегда имел латентный характер и ни разу не перерастал в открытое столкновение, однако напряженность между представителями двух народов в последние годы устойчиво росла. Во многом это связано с динамикой черкесского национального движения с одной стороны и с активизацией карачаево-балкарского национального движения – с другой.

В результате Кавказской войны XIX века, а затем в результате событий 1917 года в Кабарде произошли заметные изменения: на традиционных территориях проживания кабардинцев в предгорьях Кавказа появились балкарские поселения. Селение Кендален, согласно российским архивам, основано в 1868 году на землях кабардинских князей Атажукиных. Первыми жителями селения стали балкарские семьи из верховьев Чегемского ущелья, вслед за ними в Кендален переселились и балкарские семьи из верховьев Баксанского ущелья. Советская власть довершила процесс соединения и смешивания Балкарии и Кабарды, заложив механизм конфликта между двумя народами, вынужденными проживать в рамках общих административных единиц.

18 октября 2018 года балкарцы перекрыли дорогу кабардинским всадникам, совершавшим ритуальный конный поход через село Кендален – чтобы почтить память павших воинов, которые в 1708 году во время так называемой Канжальской битвы отразили нападение татаро-османского войска под командованием крымского хана Каплан-Гирея. Согласно одной из версий, именно потомки крымских татар, ассимилированные впоследствии с местным населением, сформировали новые этнические группы, балкарскую и карачаевскую. Данную версию, отрицающую автохтонность двух кавказских народов, отвергают балкарские и карачаевские историки, которым оказалась ближе теория происхождения балкарцев от аланских племен. Споры о происхождении разных народов и стали источником раздора между кабардинской и балкарской молодежью. Балкарцы уже много лет выступают против празднования годовщин Канжальской битвы.

По мнению многих экспертов, непосредственная причина сентябрьских беспорядков – в отсутствии диалога власти с национальными активистами. К конфликту сразу же подключились провокаторы, которые через социальные сети спровоцировали первые столкновения между балкарской и кабардинской молодежью. Потом в дело вступили присланные из Ингушетии и Северной Осетии омоновцы и бойцы Национальной гвардии, которые действовали по принципу "окружить и уничтожить", как это делается в ходе спецопераций против исламских радикалов. Сработали как умели. Я находился в эти дни в Кабардино-Балкарии: местные жители говорят о том, что силовикам нужно было всего лишь отделить друг от друга стороны конфликта и позволить кабардинским юношам покинуть село. Однако вместо этого ОМОН блокировал разгоряченную молодежь, столкнув балкарцев и кабардинцев лбами. Вместе с тем многие в республике уверены, что если бы полиция не применила силу, то кабардинцы сожгли бы балкарский поселок.

В результате столкновений пострадали пять сотрудников силовых структур, задержаны 120 человек, которых считают участниками конфликта, при этом 115 из них кабардинцы и всего трое балкарцы. Почти всех арестовали на двое или на пять суток, многим влепили административные штрафы. Информацию о пострадавших (а их было немало) власти скрывают.

Новая команда нового Кокова немногочисленна

Двое суток, пока развивались тревожные события, руководитель республики Юрий Коков хранил молчание. В Кремле, очевидно, это восприняли как проявление не просто некомпетентности, но непростительной слабости. Решение о смене одного Кокова на другого было принято быстро, несмотря на очевидные заслуги бывшего главы республики в деле подавления вооруженного подполья. Однако неожиданное назначение на освободившуюся должность сына первого президента Кабардино-Балкарии местные наблюдатели не склонны считать случайностью. Прямых доказательств того, что беспорядки были спровоцированы для дискредитации Юрия Кокова, нет, однако эта версия имеет полное право на существование: провокаторы словно по заказу действовали с обеих сторон, конфликт быстро вспыхнул и был быстро погашен – уже 20 сентября Кабардино-Балкария успокоилась.

С чем и с кем вернется в республику Казбек Коков, вот уже более 15 лет живущий в Москве и никак пока не проявлявший себя в местной политике? Новый глава республики почти наверняка столкнется с кадровыми трудностями, поскольку "старая гвардия", связанная с его покойным отцом Валерием Коковым, постарела и поредела. Новая команда нового Кокова немногочисленна. Это Руслан Хасанов, бывший глава Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарии, ныне заместитель руководителя Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Москвы, местные латифундисты Альберт Каздохов и Анатолий Бифов, а также пара представителей балкарских кланов. Все эти люди, имея значительные финансовые возможности, не один год находились в конфронтации с Юрием Коковым. Возможно, как считают в Нальчике, участие в новом правительстве людей самого богатого уроженца республики, бывшего главы Кабардино-Балкарии миллиардера Арсена Канокова, который сохраняет свое влияние на местные элиты.

По мнению экспертов, с которыми мне удалось поговорить в ходе поездки в КБР, многое зависит от того, как теперь будут поделены сферы влияния между балкарскими и кабардинскими кланами. Не секрет, впрочем: среди тех, кто ждал смены руководства республики, много дельцов, для которых республика – лишь источник обогащения и приумножения собственных активов.

Ислам Текушев – кавказский журналист, главный редактор сайта Caucasus Times​

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